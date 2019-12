Conte vuole due acquisti a centrocampo nel mercato di gennaio ormai alle porte. Marotta potrebbe accontentarlo chiudendo per Vidal e Rodrigo De Paul

Proseguono le grandi manovre di Marotta e Ausilio in vista del calciomercato di gennaio praticamente alle porte. La priorità è rinforzare il centrocampo data la totale emergenza in cui versa il reparto. Secondo le ultime indiscrezioni di ‘Tuttosport’, Antonio Conte vorrebbe non uno ma due nuovi giocatori per la mediana e non è escluso che il club targato Suning possa riuscire ad accontentarlo. CLICCA QUI per le altre news sull’Inter.

Calciomercato Inter, Vidal e De Paul: Conte spinge per il doppio colpo!

Il sogno di Conte, e quindi l’obiettivo numero uno per il centrocampo è sempre Arturo Vidal. Dopo il ‘Clasico’ in scena domani, il suo agente Fernando Felicevich incontrerà il Barcellona manifestando probabilmente l’intenzione del suo assistito di trasferirsi a Milano per ricongiungersi con l’allenatore salentino. Il classe ’87 vuole tornare a giocare con maggiore continuità, in nerazzurro avrebbe la certezza assoluta di essere al centro del progetto nonché condizioni contrattuali migliori: l’attuale accordo col Barça scade nel 2021. I cosiddetti ‘senatori’ della squadra allenata da Valverde starebbero cercando di convincerlo a cambiare idea, ma la sua decisione appare irremovibile. Fin qui, però, il club catalano non ha aperto al prestito con diritto, formula proposta da Marotta che potrebbe riuscire ad aprirsi un varco inserendo l’obbiligo di acquisto. La stessa formula l’Ad l’ha offerta all’Udinese per Rodrigo De Paul. Coi friulani l’operazione, da circa 30 milioni complessivi, potrebbe essere più agevole, tanto che rumors riportati dallo stesso quotidiano torinese danno l’argentino già in cerca di casa a Milano.

Calciomercato Inter, Borja può salutare con l’arrivo di Vidal e De Paul

L’arrivo di Vidal e Rodrigo De Paul potrebbe ‘obbligare’ l’Inter a disfarsi di un centrocampista già presente nella rosa. Il favorito sarebbe proprio Borja Valero, rilanciato da Conte nelle ultime settimane a causa delle tante assenze a metà campo. Lo spagnolo ha risposto alla grande, anche ben oltre le più rosee aspettative confermando – se mai ce ne fosse stato bisogno – di essere un professionista esemplare. Non impossibile, in caso di addio anticipato rispetto alla scadenza del contratto fissato a giugno, un suo ritorno alla Fiorentina contro la quale è andata in gol domenica sera.

