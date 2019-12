Lucas Martinez Quarta è sul taccuino dell’Inter da diversi mesi. L’argentino potrebbe essere acquistato già a gennaio, ecco perché

Lucas Martinez Quarta spinge per lasciare il River Plate a gennaio. “Se c’è un’offerta che soddisfa me e il club, vorrei fare un salto – le parole del difensore argentino ai microfoni di ‘Fox Sports’ – Inoltre ho il desiderio di far parte della Nazionale”. L’Inter è da tempo sulle tracce del promettente 23enne di Mar del Plata. Stando alle indiscrezioni di ‘Calciomercato.it’, il club targato Suning ha intensificato i contatti con i ‘Millonarios’ per capire i margini di trattativa per gennaio o giugno.

Calciomercato Inter, le ultime sull’affare Martinez Quarta

Quarta è in possesso del passaporto comunitario e quindi in teoria acquistabile già nella prossima finestra invernale dato che non andrebbe ad occupare la casella riservata ai giocatori extraUE. CLICCA QUI per le altre news sull’Inter. Nel suo contratto in scadenza nel 2022 è presente una clausola risolutiva da 22 milioni di euro, vero ostacolo all’operazione che comunque Marotta e Ausilio potrebbero pure chiudere in ‘sinergia’ con un altro club di Serie A.

