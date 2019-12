Wanda Nara torna sotto i riflettori con le dichiarazioni rilasciate su Icardi e l’Inter al programma di Piero Chiambretti, ‘#CR4 – La Repubblica delle donne’

L’avventura di Mauro Icardi al Paris Saint-Germain potrebbe interrompersi a giugno. E’ da un po’, infatti, che circolano voci su una possibile volontà dell’argentino di far ritorno a Milano dove è rimasta la famiglia rifiutando così di essere riscattato dal club transalpino. Questa decisione sarebbe dannosa per il club nerazzurro visto che farebbe saltare un incasso di ben 70 milioni di euro, la cifra fissata ad agosto per l’acquisto a titolo definitivo del suo cartellino. CLICCA QUI per le altre news sull’Inter.

Calciomercato Inter, Wanda Nara: “Icardi è andato in un club più importante. Sul futuro alla Juventus…”

A ‘Verissimo’ Wanda Nara ha di fatto confermato tali indiscrezioni: “Io vivo ancora a Milano, vedremo quale sarà la cosa migliore per la carriera di Mauro. L’ultimo giorno di calciomercato è arrivato il PSG e ci abbiamo pensato molto bene e rapidamente perché sapevamo che sarebbe stata una soluzione importante per lui. Il futuro, però, è ancora tutto da vedere e non è escluso che si possa tornare con l’Inter visto che siamo ancora di proprietà della società nerazzurra”. Al programma di Piero Chiambretti, ‘#CR4 – La Repubblica delle donne’, in onda domani sera su Canale 4 e in cui è stata ospite, la moglie-agente del centravanti di Rosario ha invece lanciato una frecciata al club di Viale della Liberazione: “Non lo so chi sia stato a cacciarlo: è stata una cosa che è andata bene a tutti e alla fine è andato in una squadra migliore e più importante dell’Inter. Tutti sanno che il Paris Saint-Germain è uno dei club più importanti del mondo”. “Ho dei ricordi bellissimi di San Siro e degli interisti – ha poi aggiunto Wanda Nara – E come dico sempre, l’interista vero di cuore sa che noi siamo stati sempre dalla parte della squadra. E anche questa scelta di andare a Parigi è stata fatta anche per non tradire i nerazzurri. Noi ci siamo lasciati senza tradimenti, Mauro è andato in un club al quale non poteva dire di no e anche per l’Inter è andata bene. Lui alla Juventus l’anno prossimo? No, no. Il presente di Mauro è a Parigi, si trova benissimo lì e sta facendo dei gol pazzeschi come ha sempre fatto. L’unica cosa che mi interessa è la sua felicità e lui al PSG è molto felice”.

Calciomercato Inter, Icardi-Real con scambio ‘Galactico’

La permanenza di Icardi all’Inter, in caso di arrivederci al Psg, sarebbe comunque impossibile. Ecco perché Marotta sarebbe obbligato a cercargli una nuova sistemazione. A tal proposito occhio al Real Madrid che, visto il flop di Jovic già peraltro proposto ai nerazzurri per Lautaro Martinez, è di nuovo a caccia dell’erede di Benzema. Florentino Perez potrebbe offrire uno scambio da urlo, ‘galactico’ con lo spagnolo Isco.

