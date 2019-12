Calciomercato Inter, guai per Conte: salta l’acquisto in attacco

Cattive notizie per Conte in ottica calciomercato Inter di gennaio: il francese Olivier Giroud sarebbe diretto al Crystal Palace come contropartita tecnica

Suning avrebbe stanziato ben 50 milioni di euro per il calciomercato di gennaio. L’obiettivo è accontentare Antonio Conte permettendogli di provare a competere fino alla fine con la Juventus per lo scudetto. Laterale sinistro e centrocampista le priorità assolute della sessione invernale, anche se il tecnico ha chiesto ai suoi dirigenti pure un attaccante in grado di far rifiatare Lukaku. CLICCA QUI per le altre news sull’Inter.

Calciomercato Inter, Conte vuole Giroud: ma il francese è diretto in Premier

Il preferito del salentino è Olivier Giroud, bomber francese in uscita dal Chelsea e che lui ha già allenato negli ultimi mesi della sua avventura sulla panchina dei ‘Blues’. Il transalpino non fa impazzire Marotta, anche perché l’entourage ha chiesto due anni e mezzo di contratto. Senza contare che il suo stipendio tocca quota 8 milioni di euro. Il suo approdo a Milano è piuttosto complicato, anzi stando alle indiscrezioni del ‘Mirror’ è totalmente da escludere: per il tabloid inglese, infatti, il classe ’86 di Chambery è vicino al trasferimento al Crystal Palace, da tempo alla ricerca di una prima punta. La trattativa con la società di Abramovich viaggerebbe spedita, di fatto il Campione del Mondo sarebbe la contropartita nell’ambito dell’affare che porterebbe Zaha alla corte di Lampard.

Calciomercato Inter, salta Giroud? Il piano B è Pinamonti

Il piano B per l’attacco è rappresentato da Andrea Pinamonti. Il classe ’99 di Cies è stato venduto al Genoa la scorsa estate per circa 18 milioni di euro e di fatto contro la volontà di Conte. L’operazione permise però ai nerazzurri di mettere a segno una importante plusvalenza in ottica bilancio. Comunque con Preziosi esiste un gentlement agreement che consentirebbe a Suning di riprendersi il ragazzo già a partire del 2020. Più complicato, invece, arrivare a Kevin Lasagna dell’Udinese e Petagna della Spal finito nel mirino della Roma.

