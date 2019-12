Le scelte ufficiali di Antonio Conte e Thiago Motta per il match Inter-Genoa in programma al Meazza e valido per la 17esima giornata di Serie A

Sono state rese note le formazioni ufficiali di Inter-Genoa, anticipo del sabato alle 18 della 17esima giornata nonché ultima dell’anno di Serie A. Più di una sorpresa nell’undici titolare scelto da Antonio Conte: in difesa il tecnico lascia ancora Godin in panchina (dove c’è pure Sensi) confermando il giovane Bastoni, a centrocampo è Borja Valero a rimpiazzare lo squalificato Brozovic, con Vecino e Gagliardini – out nelle ultime uscite ai suoi lati. Sull’out destro si rivede Candreva, mentre a sinistra Biraghi vince il ballottaggio con D’Ambrosio. Davanti Lukaku e il classe 2002 Sebastiano Esposito, preferito a Politano (a questo punto retrocesso al quarto posto, quinto col ritorno di Sanchez, nelle gerarchie) per sostituire l’altro squalificato Lautaro Martinez. CLICCA QUI per le altre news sull’Inter. Dall’altra parte Thiago Motta si schiera a specchio: in attacco Sanabria e l’ex Pinamonti, nel mirino di Marotta per il ruolo di vice Lukaku.

LEGGI ANCHE ->>> Calciomercato Inter | Nuova idea per eredità Handanovic

LEGGI ANCHE ->>> Inter, pressing Barcellona su Lautaro | Contropartita choc!

Formazioni ufficiali Inter-Genoa

La sfida di ‘San Siro’ verrà arbitrata da Luca Pairetto e trasmessa in diretta tv su ‘Sky Sport 251’ e ‘Sky Sport Serie A’. Su Interlive.it si potrà seguire invece il live testuale dell’incontro. Ecco le formazioni ufficiali:

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Candreva, Vecino, Borja Valero, Gagliardini, Biraghi; Lukaku, Esposito. All.: Conte

GENOA (3-5-2): Radu; Biraschi, Romero, Criscito; Ghiglione, Jagiello, Radovanovic, Cassata, Agudelo; Pinamonti. All.: Thiago Motta

ARBITRO: Pairetto di Nichelino

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Inter-Genoa, Conte: “Gettiamo le basi per un futuro importante”

Calciomercato Inter, ‘bomba’ dalla Spagna sull’arrivo di Modric