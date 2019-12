Calciomercato, Simeone beffa tutti | Accordo col bomber

L’Atletico Madrid mette le mani su Edinson Cavani il cui contratto col Psg è in scadenza a giugno. L’uruguagio era stato accostato anche all’Inter

Niente ritorno in Italia per Edinson Cavani. Stando alle indiscrezioni di calciomercato riportate da ‘Sky Sport’, il bomber uruguagio ha raggiunto un accordo con l’Atletico Madrid del ‘Cholo’ Simeone. Un accordo su base triennale e valido a partire della prossima stagione, col ‘Matador’ che quindi si accaserà nei ‘Colchoneros’ a costo zero dato che il suo contratto col Paris Saint-Germain scade a giugno. Nei piani della società transalpina, l’erede del 32enne ex Napoli è Mauro Icardi, per il quale ha un diritto di riscatto fissato a 70 milioni di euro. L’argentino, ancora di proprietà dell’Inter, non ha però ancora sciolto le riserve a proposito del suo futuro o meno a Parigi.

