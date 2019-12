Calciomercato Inter | Nuova offensiva per Vidal: i dettagli

Le ultime di calciomercato Inter si concentrano sull’affare Vidal col nuovo spint nerazzurro per provare ad abbattere il muro del Barcellona

Arturo Vidal rimane l’obiettivo numero uno, il sogno di Antonio Conte per il calciomercato invernale che in Italia aprirà ufficialmente i battenti il prossimo 2 gennaio. Secondo le ultime indiscrezioni Steven Zhang ha dato il via libera a portare a termine l’operazione ‘assecondando’ perlomeno in parte le richieste del Barcellona. Come ormai noto i blaugrana non vogliono privarsene a stagione in corso se non a titolo definitivo o con l’obbligo di riscatto. CLICCA QUIper le altre news sull’Inter.

Calciomercato Inter, Marotta affonda per Vidal: la cifra del prestito oneroso

Beppe Marotta è pronto all’ennesima accelerata, stavolta spera possa essere quella in un certo senso risolutiva per portarsi a casa il cileno. Stando al ‘Corriere della Sera’ l’Ad interista è intenzionato a proporre 5 milioni di euro per il prestito oneroso, garantendo al club presieduto da Bartomeu il riscatto a giugno del cartellino. “Cessione a gennaio? Non è un mio pensiero al momento, mi sto godendo le vacanze e in questo momento non ci sto nemmeno pensando – ha detto il classe ’87 in Cile, dove è atterrato per le vacanze natalizie – Al mio rientro a Barcellona si vedrà, ma in ogni caso farà tutto il mio agente. E’ lui che si occupa di queste cose. Io sono tranquillo e felice in Catalogna, vediamo come andranno le cose al mio rientro e valuteremo il da farsi serenamente”.

Calciomercato Inter, corsa a due se saltasse Vidal

Per il centrocampo è difatti corsa a uno più due. Vidal il prescelto, le alternative Kulusevski e Rodrigo De Paul in merito al quale si è espresso ieri il Ds dell’Udinese Pierpaolo Marino. Lo svedese esploso al Parma ma di proprietà dell’Atalanta è obiettivo a prescindere, con l’Inter che potrebbe anticipare il suo arrivo – l’accordo definitivo con l’Atalanta non sarebbe lontano – a gennaio qualora sfumasse il cileno e i ducali dovessero dare il via libera all’interruzione anticipata del prestito.

