Resta incerto il futuro di Mauro Icardi. Rischia di saltare il riscatto dal Paris Saint-Germain con la Juventus pronta ad approfittarne: ecco la possibile proposta all’Inter

Regna assoluta incertezza a proposito del futuro di Mauro Icardi. Nonostante infatti il perfetto ambientamento nella squadra allenata da Tuchel, come dimostrano i 14 gol messi a segno nelle 18 gare disputate, il bomber argentino non è ancora sicuro di mettere le proprie radici a Parigi e cioè di allungare la permanenza nella Capitale francese oltre questa stagione. Wanda Nara continua a essere criptica sull’avvenire di suo marito oltre che assistito, confermando di fatto che le riserve ancora non sono state sciolte.

Calciomercato Inter, Icardi e 70 milioni a rischio

Rumors di calciomercato insistono nel sostenere che l’argentino abbia voglia di tornare in Italia, a Milano dove è rimasta tutta la sua famiglia. Se rifiutasse di restare al PSG, chiaramente l’Inter vedrebbe sfumare un super incasso di 70 milioni di euro, vale a dire la cifra fissata per il riscatto che la società transalpina sembra peraltro intenzionata ad esercitare.

Calciomercato Inter, Juventus in agguato: offerta cash per Icardi

Icardi di nuovo a Milano sarebbe un bel problema per Marotta. Impossibile pensare a un reintegro del classe ’93 di Rosario nel progetto tecnico interista, motivo per cui sarebbe pressoché obbligata un’altra cessione, magari stavolta a titolo definitivo. In tal caso possibile un nuovo tentativo della Juventus, ancora alla ricerca di un centravanti. Sarri è un grandissimo estimatore dell’attuale numero 19 parigino, Paratici idem: possibile una proposta di circa 60 milioni di euro per il cartellino di ‘Maurito’, proposta che Suning potrebbe anche accettare pur di liberarsi una volta per tutte dell’ex capitano.

