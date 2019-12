Le ultime news Inter mettono in evidenza le dichiarazioni di Romelu Lukaku e la frecciata della moglie-agente di Icardi Wanda Nara a Tiki Taka

“Ho voluto iniziare nuovamente da zero in modo da ‘ricostruire’ la mia reputazione”. Al ‘New York Times’ Romelu Lukaku ha così motivato il suo addio al Manchester United e il conseguente approdo all’Inter nell’estate scorsa. “Non porto rancore alla Premier – ha aggiunto il centravanti nerazzurro – Il Regno Unito è stato buono con me. Razzismo? Segno, vinco e vado a casa. Mi sono confrontato molte volte nella vita con situazioni di questo tipo, poi costruisci una sorta di guscio. Tiro fuori la rabbia sul campo”.

LEGGI ANCHE ->>> Calciomercato Inter | Scambio col Napoli: arriva il primo sì

Inter, Lukaku svela un retroscena su Cristiano Ronaldo

Il belga ha poi parlato di Cristiano Ronaldo, il top della Juventus con la quale l’Inter spera di giocarsi lo scudetto fino alla fine, svelando un retroscena: “Mi ha detto che la Serie A è il campionato più difensivo e più duro del mondo. Ha detto di aver segnato gol ovunque, ma questo è stato il posto più difficile per farlo. E se Cristiano Ronaldo pensa che sia difficile, allora deve essere davvero difficile. E’ più difficile dell’Inghilterra: in Premier si gioca un calcio più intenso ma qui è un altro modello di gioco”.

LEGGI ANCHE ->>> Calciomercato Inter | ESCLUSIVO: offerto un talento ucraino

Inter, Wanda all’attacco di Lukaku: “Nelle partite importanti sparisce!”

A proposito di Lukaku, c’è da registrare la ‘frecciata’ di Wanda Nara al suo indirizzo nel corso del programma ‘Tiki Taka’ andato in onda ieri sera: “Sarebbe bello vederlo anche nelle partite importanti – ha tuonato la moglie-agente di Icardi – In Champions non ha segnato e ora la vedrà dalla tv. L’ultimo numero 9 (Icardi, ndr) ha fatto 150 gol con i nerazzurri. Si cambia giudizio di settimana in settimana: dopo la Champions, Lukaku era stato criticato mentre ora viene elogiato come un fenomeno“. Parole che fanno ancora discutere…

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Inter | Svolta per Vidal: ecco tutti i dettagli

Calciomercato Inter, ESCLUSIVO: che sorpresa il Mister X di Marotta