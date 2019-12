Calciomercato Inter | Svolta per Vidal: ecco tutti i dettagli

Steven Zhang pronto ad accontentare Conte che per il calciomercato Inter di gennaio vuole a tutti i costi l’acquisto di Vidal

Vidal a tutti i costi. Antonio Conte non molla affatto la presa sul cileno: per il tecnico è con lui che l’Inter potrà compiere un ulteriore salto di qualità consentendogli di poter lottare fino alla fine con la Juventus per lo scudetto. Kulusevski, che pure piace moltissimo al salentino, e Rodrigo De Paul restando quindi in seconda fila, alternative – seppur primissime – al classe ’87. CLICCA QUI per le altre news sull’Inter.

Calciomercato Inter, Zhang dà il via libera: arriva la svolta per Vidal!

Steven Zhang si sarebbe deciso ad accontentare il proprio allenatore, che tra mille difficoltà farà concludere l’anno in testa a pari punti coi bianconeri di Sarri. Stando alle ultime indiscrezioni di calciomercato de ‘La Gazzetta dello Sport’, il presidente nerazzurro ha dato il via libera ai suoi dirigenti per andare fino in fondo col Barcellona, aprendo di fatto all’acquisto del big con la formula del prestito più obbligo di riscatto. Questa mossa potrebbe dare una grande svolta all’affare, dato che fin qui i blaugrana si sono detti disponibili a privarsene solamente a titolo definitivo o in alternativa con appunto l’obbligo di acquisto.

Calciomercato Inter, Vidal criptico sul proprio futuro

Vidal starebbe spingendo per andar via, anche se ieri in Cile – dove è atterrato per le vacanze natalizie – ha risposto in maniera criptica sul proprio futuro: “Cessione a gennaio? Non è un mio pensiero al momento, mi sto godendo le vacanze e in questo momento non ci sto nemmeno pensando. Al mio rientro a Barcellona si vedrà, ma in ogni caso farà tutto il mio agente. E’ lui che si occupa di queste cose. Io sono tranquillo e felice in Catalogna, vediamo come andranno le cose al mio rientro e valuteremo il da farsi serenamente”.

