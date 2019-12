Le ultime di calciomercato Inter si concentrano sul futuro di Gabigol che stando a indiscrezioni brasiliane sarà al Flamengo

Rischia di non andare in porto il progetto di Marotta che prevede(va) la cessione a titolo definitivo di Gabigol in Europa, nello specifico in Premier League per almeno 30 milioni di euro. Dal Brasile, infatti, rimbalzano nuove indiscrezioni secondo cui il futuro dell’attaccante classe ’96 – protagonista di un super 2019 – sarà quasi certamente al Flamengo. CLICCA QUI per le altre news sull’Inter, di fatto ‘costretta’ a trovare un’intesa con la società di Rio de Janeiro vista la volontà del ragazzo di continuare a vestire la maglia del ‘Mengão’, e a quanto pare pure per la mancanza di proposte importanti dal ‘Vecchio Continente’.

Calciomercato Inter, dal Brasile: accordo vicino col Flamengo per Gabigol

Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato riportate da ‘Uol Esporte’, in casa Flamengo c’è grande fiducia sulla conclusione dell’operazione. L’obiettivo del club brasiliano è acquistare a titolo definitivo l’80% del cartellino di Gabigol per circa 16 milioni di euro, col restante 20% che resterebbe nelle mani di Suning come eventuale futura rivendita. La fumata bianca dovrebbe slittare all’inizio del nuovo anno.

