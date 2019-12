Lautaro Martinez e non solo: nel piano di rifondazione il Barcellona ha inserito i nomi di ben due giocatori dell’Inter

C’è aria di rinnovamento in casa Barcellona. Il club blaugrana sta progettando una ‘revolution’ che prevede l’addio a fine stagione di diversi giocatori in là con gli anni, da Rakitic a Vidal fino a Luis Suarez, col conseguente inserimento di forze fresche provenienti dai diversi campionati europei, Serie A compresa. Sull’agenda dei dirigenti catalani figurano in particolare due big della squadra targata Antonio Conte prima in campionato a pari punti con la Juventus. CLICCA QUI per le altre news sull’Inter.

Calciomercato Inter, Lautaro per il dopo Suarez: Barcellona all’assalto!

Uno di questi è sicuramente Lautaro Martinez, che il Barça considera il perfetto erede del ‘Pistolero’ uruguagio. Il suo grande ‘sponsor’ è un certo Leo Messi, che sappiamo contare tantissimo nelle scelte di calciomercato degli azulgrana. Il ‘Toro’ è indubbiamente tentato dall’avventura in una delle società più importanti al mondo, allo stesso tempo è però felice all’Inter dove a suon di gol e grandi prestazioni si è conquistato un ruolo di assoluto protagonista. Suning vuole blindarlo con un nuovo contratto, ma la trattativa non è semplice dato che il suo entourage chiede una cifra top oltre che la non cancellazione della clausola da 111 milioni di euro. A Marotta, che nel frattempo ha aperto all’addio dell’attaccante ex Racing Club, l’arduo compito di trovare un’intesa che metta d’accordo tutti. L’assalto del Barcellona ci sarà comunque, pure in caso di rinnovo.

Calciomercato Inter, Conte ‘trema’: il Barcellona vuole anche Sensi

L’altro big nerazzurro che i blaugrana hanno inserito nel loro piano di rifondazione è Stefano Sensi. Rientrato col Genoa prima della sosta dopo un lungo stop, stando a ‘Sport’ il centrocampista viene considerato nientemento che una sorta di ‘nuovo Xavi’, in sostanza il calciatore ideale per dare velocità al gioco della squadra ora allenata da Valverde. L’Inter potrebbe volere almeno 50 milioni di euro, con 100 che potrebbero arrivarne per Lautaro, ecco che a giugno il Barcellona potrebbe versare nelle casse interiste qualcosa come 150 milioni di euro.

