Calciomercato Inter | Una big piomba su Politano: le ultime

Le ultime di calciomercato Inter si concentrano sulla possibile cessione di Matteo Politano. Sull’esterno ora c’è anche la Roma

Non solo acquisti, a gennaio Beppe Marotta potrebbe operare anche qualche cessione. Uno dei principali candidati a lasciare i nerazzurri nel mercato invernale alle porte è sicuramente Matteo Politano, finito all’ultimo posto nelle gerarchie di Conte per quanto riguarda l’attacco. L’ex Sassuolo è ‘scontento’ da tempo e medita l’addio per tornare a giocare con continuità in ottica convocazione a Euro2020.

Calciomercato Inter, dal Napoli al Parma: Politano pedina di scambio

Politano potrebbe essere utilizzato come pedina di scambio. Non a caso si parla da un po’ di un suo possibile approdo al Napoli – in prestito con, magari, annesso diritto di riscatto – in cambio di Fernando Llorente, oppure al Parma o all’Atalanta nell’ambito dell’affare Kulusevski. CLICCA QUI per le altre news sull’Inter. Il classe ’93 piace molto pure alla Fiorentina, Marotta potrebbe cederlo ai viola come sorta di ‘acconto’ per Federico Chiesa per il quale è in atto un aspro duello con l’ex Juventus.

Calciomercato Inter, Politano in uscita: c’è anche la Roma!

Politano è ambitissimo sul calciomercato, secondo il ‘Corriere dello Sport’ su di lui è adesso piombata anche la Roma. Paulo Fonseca lo stima molto e lo vorrebbe al posto di Under, anche se per Petrachi non sarà semplice trovare una nuova sistemazione al turco nella finestra di riparazione. Politano-Roma è comunque un affare di difficile realizzazione, Marotta non è disposto infatti a cederlo alla concorrenza – specie ai giallorossi, con cui l’estate scorsa ha ‘bisticciato’ per Dzeko – con la semplice formula del prestito.

