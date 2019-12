Le ultime di calciomercato Inter si concentrano su Darmian e la retromarcia del club nerazzurro. Ecco tutti i dettagli

Niente Inter, almeno per ora, per Matteo Darmian. Stando alle indiscrezioni di calciomercato riportate da ‘Sky Sport’, Beppe Marotta ha mollato il terzino – approdato lo scorsa estate al Parma con la ‘regia’ dei nerazzurri – dopo che sembrava praticamente fatto il suo trasloco a Milano alla corte di Antonio Conte. A quanto pare il club targato Suning vuole al momento concentrarsi solo sul centrocampo, con l’obiettivo numero uno che resta Arturo Vidal. CLICCA QUI per le altre news sull’Inter.

LEGGI ANCHE ->>> Calciomercato Inter, Eriksen | Il super scambio beffa Marotta

Calciomercato Inter, il terzino a una condizione: nuovo possibile tentativo per Alonso

La società di Viale della Liberazione avrebbe fatto sapere che un nuovo rinforzo in difesa arriverebbe solo in caso di cessione di un difensore. Rumors più spagnoli che italiani fanno il nome di Godin, ma al momento appare davvero molto improbabile se non impossibile l’addio dell’uruguaiano – che fin qui ha avuto grandi difficoltà ad ‘adattarsi’ alla difesa a tre – solamente qualche mese dopo il suo approdo (a costo zero) alla Pinetina. Possibile comunque che l’Inter abbia mollato (momentaneamente?) Darmian pure perché intenzionata a riprovarci ancora per Marcos Alonso, per il quale Abramovich ha ‘sparato’ una richiesta di ben 40 milioni di euro. Per i media inglesi il patron dei Chelsea si sta vendicando su Conte che diversi mesi fa ha vinto la battaglia legale proprio contro i ‘Blues’ – guidati dal 2016 al 2018 – ottenendo un risarcimento di 11 milioni di euro.

LEGGI ANCHE ->>> Calciomercato Inter, arriva il rinnovo | Sfuma il colpo da 30 milioni

Calciomercato Inter, anche Giroud col Chelsea: le ultime

Col Chelsea, Marotta discute sempre anche di Olivier Giroud, il preferito di Conte per quanto riguarda il ruolo di vice Lukaku. Per il bomber francese ci sarebbe stata un’apertura alla trattativa da parte dei ‘Blues’, anche se le richieste dell’entourage frenano i nerazzurri che infatti mantengono vive le piste che conducono all’ex Pinamonti e a Fernando Llorente.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Inter, Kulusevski subito | Marotta cala l’asso

Calciomercato Inter, è tutto fatto | Firma nelle prossime settimane