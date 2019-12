Calciomercato Inter | Zanetti esce allo scoperto su Vidal

Le ultime di calciomercato Inter si focalizzano sulle dichiarazioni di Zanetti a proposito di Arturo Vidal obiettivo numero uno della sessione di gennaio

“Stiamo cercando giocatori che sicuramente possano alzare il livello della rosa, che già in questo momento è buono”. Ai microfoni di ‘ESPN’, Javier Zanetti si è così espresso in merito al calciomercato di gennaio ormai alle porte. Il vice-presidente ha poi riservato elogi ad Arturo Vidal, il primo obiettivo in assoluto della finestra invernale: “E’ un giocatore di gerarchia e personalità – le sue parole – vedremo quello che accadrà. Abbiamo un mese di tempo”.CLICCA QUI per le altre news sull’Inter.

LEGGI ANCHE ->>> Calciomercato Inter, affare Vidal | Spunta un nuovo ostacolo

LEGGI ANCHE ->>> Calciomercato Inter, Giroud pone una condizione | Insidia Premier

LEGGI ANCHE ->>> Calciomercato Inter, scoppia il ‘caso’ Radu | Ecco gli scenari