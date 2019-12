Calciomercato, Kulusevski è della Juve | Perché l’Inter è stata battuta

Le ultime di calciomercato Inter si focalizzano su Dejan Kulusevski che ormai può essere considerato un nuovo giocatore della Juventus

L’Inter non ha più possibilità di tornare in corsa, ormai è tutto fatto: Dejan Kulusevski è un nuovo giocatore della Juventus. Stando alle ultime indiscrezioni di calciomercato, si tratta di una operazione da circa 45 milioni di euro, bonus compresi, impostata per giugno anche se a Torino coltivano speranze sul fatto di poter anticipare già alla sessione di gennaio l’arrivo del talento svedese. Non a caso sono già cominciate a circolare voci su un possibile approdo al Parma del croato Pjaca come sorta di ‘risarcimento’ per il via libera del club ducale alla partenza anticipata del 19enne preso in prestito dall’Atalanta l’estate scorsa.

Calciomercato Inter, che beffa su Kulusevski: ecco come è andata

CLICCA QUI per le altre news sull’Inter che ha rimediato davvero una grande sconfitta, una beffa inaspettata su Kulusevski. Come riporta ‘Sky Sport’, i nerazzurri avevano raggiunto pure un accordo con l’Atalanta, mai invece con l’entourage del classe 2000 e lo stesso calciatore che nutriva delle perplessità di natura tattica (complicato il suo inserimento nel 3-5-2, ndr) in merito al passaggio alla corte di Conte. In questo stato di incertezza si è inserita la società di Agnelli trovando subito una intesa economica – 2,5 milioni più bonus per cinque stagioni – e progettuale con Kulusevski. Alla fine la ‘Dea’ si è dovuta ‘rassegnare’ accettando la proposta di Paratici di 35 milioni di euro più 10 di bonus. Tutte le firme per chiudere del tutto l’affare potrebbero avvenire già questa mattina.

