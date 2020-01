Juventus scatenata, dopo Kulusevski punta a mettere le mani su un altro grande talento della Serie A. Marotta rischia una seconda beffa

Dopo Kulusevski, l’Inter rischia un’altra beffa di mercato sempre timbrata Juventus. Stando alle ultime indiscrezioni, infatti, il club bianconero è al lavoro per mettere le mani già a gennaio su un altro talento della nostra Serie A da tempo nel mirino pure di Suning. Parliamo nello specifico di Sandro Tonali, pezzo pregiato del Brescia di Cellino anche lui classe 2000 come lo svedese ‘fregato’ da Paratici all’ex amico Marotta. CLICCA QUI per le altre news sull’Inter.

La Juve vuole bloccare subito Tonali in ottica giugno. Stando alle indiscrezioni di calciomercato riportate da ‘Tuttosport’, per beffare nuovamente l’Inter, la società presieduta da Andrea Agnelli è disposta a mettere sul tavolo una proposta da 30 milioni di euro più alcune contropartite tecniche. A tal proposito si fanno i nomi di Mota Carvalho, Han e Muratore, ma occhio pure a Pjaca, con il croato che potrebbe finire pure al Parma consentendo alla ‘Vecchia Signora’ di avere subito Kulusevski. Vedremo se anche stavolta la Juve riuscirà a sconfiggere sul tempo un’Inter ora concentrata più sull’affare Vidal che sui possibili colpi in prospettiva futura.

