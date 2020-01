Calciomercato Inter, nuovo colpo in Argentina | Zanetti conferma

Le ultime di calciomercato Inter mettono in evidenza le dichiarazioni di Javier Zanetti a proposito del possibile acquisto di Martinez Quarta

Nei prossimi mesi l’Inter potrebbe piazzare un altro colpo in Argentina. Il club nerazzurro, infatti, è molto interessato a Lucas Martinez Quarta, giovane centrale argentino in forza al River Plate. Da qualche settimana la dirigenza interista ha intensificato i contatti con quella del club di Buenos Aires: non si può escludere l’acquisto in sinergia del 23enne, in possesso di passaporto comunitario, con una società di Serie A ‘amica’.

LEGGI ANCHE ->>> Calcomercato Inter, affare Vidal | Ancora brutte notizie per Conte

LEGGI ANCHE ->>> Calciomercato Inter, Eriksen subito | Mourinho può chiedere il suo pupillo

Calciomercato Inter, colpo Martinez Quarta: parla Zanetti

Oggi a ‘Tyc Sports’ Zanetti ha confermato l’interesse nei confronti del calciatore frenando però sul suo possibile approdo a Milano nel prossimo futuro: “Ho già parlato a tempo debito. In un club come il nostro è un giocatore che potrebbe essere nei radar, ma non voglio creare false aspettative. Si sta facendo notare e grandi club lo osservano”, le parole del vice-presidente dell’Inter.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Inter, colpo a centrocampo | Nainggolan pedina di scambio

Calciomercato Inter, Chiesa ha detto sì | Tutti i dettagli