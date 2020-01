Le ultime di calciomercato Inter si concentrano sull’out sinistro con il ritorno dei nerazzurri all’assalto di Marcos Acuna dello Sporting CP

La priorità dell’Inter in questo calciomercato di gennaio è un centrocampista, con Vidal sempre in pole dato che Eriksen sarebbe un obiettivo solamente per giugno e quindi a costo zero, ma il club nerazzurro è al lavoro anche per regalare a Conte un vice Lukaku e un laterale sinistro. A tal proposito permangono le difficoltà per Marcos Alonso, il preferito del tecnico, dato che il Chelsea non sembra intenzionato ad abbassare le sue alte pretese per lo spagnolo. Tradotto: ad abbassare la richiesta di circa 35 milioni di euro.

Calciomercato Inter, Acuna piano B: Marotta rilancia

Ad oggi, al di là di Darmian, la prima alternativa ad Alonso è Marcos Acuna. Respinta la prima offerta, secondo ‘O Jogo’ Marotta è intenzionato a riprovarci aumentando di un paio di milioni la proposta iniziale da 10 milioni tra prestito oneroso e diritto di riscatto. L’ostacolo è ovviamente lo Sporting Cp, che per il suo laterale vuole sui 20 milioni di euro e soprattutto la formula a titolo definitivo. Per le altre notizie sull’Inter CLICCA QUI.

