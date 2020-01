Marotta è convinto che riuscirà a mettere le mani su Arturo Vidal, il grande desiderio di Antonio Conte per questo calciomercato Inter di gennaio

E’ sempre Arturo Vidal, non Eriksen per il quale si cerca un accordo per giugno nonostante i tanti rumors che danno per quasi certo un suo arrivo immediato, il grande obiettivo dell’Inter per questa sessione di mercato. Secondo ‘La Gazzetta dello Sport’ in casa nerazzurra c’è fiducia a proposito dell’arrivo del centrocampista cileno con cui, ricordiamo, è stato già raggiunto un accordo sulla base di un contratto fino al 2022. Ieri Valverde lo a ‘riblindato’, ma il tecnico ha scarso peso per non dire zero sulle scelte di mercato del Barcellona, che a quanto pare ha deciso di liberarsene dopo il reclamo inoltrata dallo stesso classe ’87 – poi rigettato – per il mancato pagamento.

Calciomercato Inter, agente Vidal al lavoro | Ecco quando potrebbe approdare alla corte di Conte

L’agente del calciatore, Fernando Felicevich, è al lavoro per far trovare alle due società un punto d’intesa comune. La proposta di Marotta è di 12 milioni di euro tra prestito oneroso e diritto di riscatto, la richiesta del Barça è invece ferma a 20. Gli azulgrana vorrebbero poi quantomeno un obbligo di acquisto, onde evitare di correre il rischio di un ritorno del 32enne in Spagna al termine della stagione. Stando alle indiscrezioni di calciomercato della ‘rosea’, l’Ad nerazzurro sarebbe convinto di riuscire a mettere le mani su Vidal per metà mese. Per le altre notizie sull’Inter CLICCA QUI.

Calciomercato

Le alternative a Vidal rimangono due: Rodrigo De Paul e Naithan Nandez. SCon l’Udinese si discute da tempo di un eventuale affare che potrebbe andare in porto con la formula del prestito oneroso più diritto (un obbligo ‘mascherato’) di acquisto per complessivi 25-30 milioni di euro. Mentre per l’uruguagio c’è un’idea di scambio con Nainggolan, al momento soltanto in prestito al Cagliari.

