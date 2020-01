Le ultime news Inter mettono in evidenza le dichiarazioni del tecnico nerazzurro Antonio Conte dopo la grande vittoria al San Paolo contro il Napoli

E’ scontro tra Conte e Capello dopo la grande vittoria dell’Inter al ‘San Paolo’ contro il Napoli. Negli studi di ‘Sky Sport’ l’ex tecnico ha sottolineato la bravura dei nerazzurri nel difendere basso, ripartire e far male in contropiede, analisi che l’allenatore interista ha giudicato superficiale. “Questa squadra non gioca in contropiede – le parole a muso duro di Conte – pressa alto e gioca la palla. Ma il calcio è bello perché è vario o avariato…”.

Napoli-Inter, Lukaku trascinatore e Conte provoca: “E’ una pippa!”

Il leccese si è poi tolto qualche sassolino dalle scarpe a proposito di Lukaku, ora esaltato dopo numerose critiche anche allo stesso mister nerazzurro, che l’estate scorsa lo volle a tutti i costi. CLICCA QUI per le altre news sull’Inter. “Lukaku è una pippa… (ride, ndr). Romelu l’ho sempre inseguito, lo volevo già alla Juventus e poi al Chelsea. Adesso ce l’ho e cerco di farlo migliorare, ma lo stesso faccio con gli altri attaccanti che ho a disposizione, da Lautaro a Sanchez. Questa è una vittoria di personalità – ha aggiunto Conte in conclusione – Perché ancora Bastoni al posto di Godin? Le mie sono scelte, ha 20 anni ed è il nostro futuro ma anche il nostro presente. Sa giocare da dietro ed ha personalità, se diventa più cattivo avrà una grande carriera”.

