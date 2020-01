Calciomercato Inter | Colpo Eriksen: la verità di Marotta

Le ultime di calciomercato Inter si concentrano sulle dichiarazioni rilasciate dall’Ad nerazzurro Marotta prima del match contro l’Atalanta

Marotta ha risposto sul calciomercato Inter poco prima della sfida con l’Atalanta valevole per la 19esima giornata di Serie A. “Eriksen subito o a giugno? In questo momento circolano tanti nomi e tante indiscrezioni che non sono veritiere, perché finora non c’è nulla di ufficioso – le parole dell’Ad nerazzurro ai microfoni di ‘Dazn’. CLICCA QUI per le altre news sull’Inter – Questo di gennaio è un mercato povero, fatto perlopiù di opportunità. Sicuramente dobbiamo migliorare il gruppo con innesti di grande qualità. Eriksen è un giocatore interessante, di prospettiva e in scadenza a giugno, tuttavia noi non abbiamo allacciato trattative con società o agente”, ha chiuso Marotta smentendo di fatto la notizia che parla di un accordo verbale raggiunto con l’entourage del danese e della volontà di provare ad acquistarlo già in questa sessione.

Calciomercato Inter, Giroud e Young in arrivo: il commento di Marotta

Marotta ha poi spazzato via anche i rumors che danno praticamente per fatte o quasi le trattative con Chelsea e Manchester United rispettivamente per Giroud e Young: “A brevissimo non arriveremo a fare nulla. Bisogna valutare ogni singola situazione perché ci sono difficoltà oggettive e valutative. Non siamo nell’ansia di fare operazione domani o lunedì prossimo, ma siamo pronti a cogliere opportunità che il mercato presenta”.

