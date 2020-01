Martinez: il Barcellona perde Suarez e ‘sogna’ l’argentino

Inter, il Barcellona perde Luis Suarez per il resto della stagione e deve tassativamente trovare un sostituto. Il sogno del club blaugrana è Lautaro Martinez ma probabilmente si accontenterà di Dani Olmo

INTER LAUTARO BARCELLONA/ Brutto infortunio per l’attaccante del Barcellona Luis Suarez, che è stato operato al ginocchio e per lui la stagione è già finita. Il club spagnolo quindi, deve fare di necessità virtù e trovare un sostituto per il calciatore. Il sogno della squadra blau-grana è Lautaro Martinez, ma in questo momento è praticamente impossibile arrivare all’argentino della squadra meneghina, quindi stanno valutando eventuali alternative per poi riprovare nel mercato estivo di convincere Suning. Vediamo quali potrebbero essere le alternative nel mercato invernale. Il primo nome è quello dell’attaccante del Napoli Mertens, che non ha rinnovato con la formazione partenopea e sarebbe perfetto per il gioco di Valverde. CLICCA QUI per le altre news sull’Inter

La seconda alternativa è l’attaccante dell’Arsenal Aubameyang, che aveva già più volte manifestato l’intenzione di lasciare il club inglese e a Barcellona andrebbe di corsa. Un altro nome sul taccuino dei dirigenti del Barcellona è quello di Neymar, che avevano provato a prendere nella scorsa sessione di mercato estiva e quindi potrebbero riprovarci anche in questa sessione, anche se sarà molto difficile nonostante il rapporto tra il club francese e il calciatore brasiliano non sia proprio idilliaco. In ogni caso in pole position ci dovrebbe essere Dani Olmo, che nonostante non sia propriamente un attaccante, potrebbe essere un perfetto jolly che può giostrare sia a centrocampo che in attacco. Come ha spiegato il sito Calciomercato.it