Via libera per Young: l’esterno può arrivare a gennaio

INTER YOUNG – L’Inter starebbe per chiudere anche l’arrivo di Ashley Young dal Manchester United: lo rivela ‘La Gazzetta dello Sport’, secondo la quale il giocatore avrebbe ricevuto il via libera da parte del proprio club per poter andare via. Capitano e bandiera dei ‘red devils’, avrebbe trovato l’accordo per potersi trasferire a Milano in questa sessione invernale. Per Antonio Conte sarebbe un ottimo innesto di esperienza e qualità per le fasce.

