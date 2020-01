Accordo con Eriksen: serve l’ultimo si, le cifre

INTER ERIKSEN – Ci siamo: l’Inter stringe per Eriksen. Il danese del Tottenham, salvo clamorose sorprese, diventerà il primo grande acquisto del mercato invernale. Stando a ‘Calciomercato.it’, l’agente e l’Inter avrebbero trovato l’intesa, così come i due club: al giocatore andranno 8 milioni l’anno che potrebbero diventare 10 al raggiungimento di determinati bonus. Al club londinese circa 20 milioni di euro, soldi che dovrebbero arrivare dalla cessione di Gabigol o di Politano, sul quale in giornata si è mossa con decisione una big della Serie A. Ora serve solo il si definitivo del giocatore che dovrebbe apparire una pura formalità.

