Calciomercato Inter | Sprint per Eriksen subito: tutti i dettagli

Le ultime di calciomercato Inter si concentrano sul colpaccio Eriksen con Marotta pronto a volare a Londra per provare a chiudere l’operazione col Tottenham

Eriksen adesso. Il club nerazzurro è davvero al lavoro per l’acquisto immediato del trequartista danese al quale garantisce uno stipendio top da circa 10 milioni di euro a stagione e la garanzia di un ruolo da protagonista assoluto o quasi del progetto sportivo. Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato riportate stamane da ‘Tuttosport’, Beppe Marotta è pronto a volare a Londra per presentare l’offerta al Tottenham aperto alla cessione sia per non perderlo a zero nel prossimo mese di giugno che per evitare una brutta figura sul piano dell’immagine. CLICCA QUI per le altre news sull’Inter.

Calciomercato Inter, Eriksen ora per due motivi: le ultime

L’Inter sta provando a prendere subito Eriksen per due motivi: il primo perché sul fronte Vidal (che resta il grande desiderio di Antonio Conte) non ha avuto ancora l’apertura totale del Barcellona, senza contare che il cileno potrebbe cambiare idea decidendo di rimanere in blaugrana qualora venisse davvero esonerato Valverde. E le ultime voci provenienti dalla Spagna viaggiano in tale direzione; il secondo è che acquistando adesso il danese, la dirigenza interista eviterebbe un’asta pazzesca coi top club europei, su tutti con Real Madrid e Paris Saint-Germain, oltre che una spesa troppo onerosa per quanto riguarda le commissioni al suo agente.

