Resiste l’opzione Nandez: è il piano B se non arriva Vidal

INTER NANDEZ NAINGGOLAN – Stando a ‘Tuttosport’, l’Inter non ha tralasciato la pista che porta a Nandez del Cagliari. Il centrocampista dei sardi, alle prese con una vicenda che lo coinvolge per fatti extra campo, potrebbe addirittura lasciare la Sardegna a gennaio per trasferirsi in una big. L’Inter, che sta lavorando per portare Eriksen e Vidal, affonderà i colpi se il cileno dovesse naufragare definitivamente per ‘colpa’ del Barcellona. Nandez potrebbe essere acquistato giocando il jolly, ossia permettendo ai sardi di tenere Nainggolan in Sardegna anche nella prossima stagione.

