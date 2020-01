Inter-Cagliari 4-1 | Conte ‘bacchetta’ la società. Ma c’è l’offerta per Eriksen

Le ultime news Inter mettono in evidenza le dichiarazioni del tecnico nerazzurro Antonio Conte dopo il successo contro il Cagliari in Coppa Italia

“C’è stata un’ottima risposta da parte di tutti”. Lo ha detto Antonio Conte al termine della netta vittoria col Cagliari che vale l’accesso ai quarti di Coppa Italia. “Sono contento anche per Alexis, ci vorrà del tempo per vedere il vero Sanchez ma è già importante il suo ritorno a disposizione – ha aggiunto il tecnico nerazzurro ai microfoni di ‘Rai Sport’. CLICCA QUI per le altre news sull’Inter – Lukaku? Ora sta dimostrando tutta la sua forza, anche se ha margini di miglioramento come del resto Lautaro, Sanchez ed Esposito. Abbiamo cominciato un percorso, il girone di ritorno sarà difficile ma ci sarà da giocare, lottare e crescere. Sono comunque soddisfatto perché ho un gruppo composto da ragazzi per bene con cui ho una buona sintonia”.

Calciomercato Inter, Conte ‘punge’: “Serve arguzia perché non ci sono tanti soldi”

In chiusura Conte ha risposto sul calciomercato non nascondendo un po’ di fastidio, evidentemente per gli acquisti promessi ancora non arrivati, al di là dello scambio Politano-Spinazzola con la Roma praticamente concluso: “Il direttore Marotta è stato molto chiaro nel dire che non ci sono tanti soldi e quindi dovremo essere bravi a trovare delle situazioni che per tanti motivi ci possono portare dei benefici. Quindi se ci saranno delle occasioni, dovremo essere bravi a fare delle operazioni e buon mercato. La vedo dura, non si può spendere tanto, però dove non puoi arrivare eventualmente con soldi, ci devi arrivare con l’intelligenza e l’arguzia”.

Calciomercato Inter, offerta al Tottenham per Eriksen

L’esonero di Valverde allontana forse definitivamente Vidal dall’Inter. Si avvicina, al contempo, Christian Eriksen: dopo l’accordo col suo agente Martin Schoots, Beppe Marotta ha avviato la trattativa col Tottenham. La prima offerta per il cartellino del danese, disposto a trasferirsi a Milano già in questa sessione, è di circa 10 milioni. Probabilmente non basterà, dato che gli ‘Spurs’ ne chiedono 20, ma l’Inter è decisa e convinta di riuscire a chiudere l’affare contando sulla volontà del classe ’92 a Londra finito ormai nel mirino dei tifosi.

