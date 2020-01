Coppa Italia, ai quarti sarà Inter-Fiorentina | Fissata data e orario

Le ultime news Inter si concentrano su data e orario della sfida contro la Fiorentina valevole per i quarti di finale di Coppa Italia

La Fiorentina vola ai quarti di Coppa Italia grazie alla vittoria contro l’Atalanta conquistata quasi allo scadere grazie al gol di Lirola e in inferiorità numerica a causa dell’espulsione di Pezzella. Il match del ‘Franchi’ è stato sbloccato dal neo arrivato in viola Patrick Cutrone, nella ripresa il pari firmato dall’ex Ilicic e poi – proprio quando la partita sembrava incanalarsi in favore della ‘Dea’, sfortunata nel colpire due traverse, col doppio giallo al difensore argentino – ecco arrivare la firma decisiva del terzino. Si tratta del primo successo sulla panchina ‘gigliata’ di Beppe Iachini, il quale ora nei quarti dovrà vedersela con l’Inter di Antonio Conte che ieri sera ha strapazzato il Cagliari trascinata da un super Lukaku. Il match si giocherà al ‘Meazza’ mercoledì 29 gennaio alle ore 20.45.

