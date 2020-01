Mollano Lautaro: sollievo Conte, il Barça punta un altro top player

INTER LAUTARO AGUERO – Potrebbe essere scampato il pericolo Barcellona per l’Inter e per Lautaro: stando alle ultimissime indiscrezioni dalla Spagna, Lionel Messi avrebbe fatto il nome di Aguero per sostituire Suarez, infortunatosi negli ultimi giorni. I catalani cercano un sostituto di valore e viste le persistenti difficoltà nell’arrivare a Lautaro, sembrerebbero propensi a trattare col Manchester City per liberare il bomber argentino. Tuttavia, sarà veramente difficile convincere Guardiola a dire si alla cessione del proprio attaccante principale.

LEGGI ANCHE >>> Che annuncio: c’è l’accordo

LEGGI ANCHE >>> L’agente è a Milano: si chiude

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Clamoroso scambio col Milan