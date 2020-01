Grana Perisic: riscatto a rischio, si cercano acquirenti

INTER RISCATTO PERISIC – Ivan Perisic non rimarrà al Bayern Monaco. Il riscatto del croato, infatti, non avverrà a causa delle complicazioni avvenute in casa Bayern con l’esonero di Niko Kovac che aveva chiesto con forza il suo arrivo. L’esterno d’attacco può essere riscattato per 20 milioni ma il club non è orientato verso questa direzione, facendo così decadere qualsiasi diritto. Secondo la ‘Bild’, il Bayern avrebbe già optato per questa decisione, così l’Inter dovrà trovare acquirenti per cercare di ottenere soldi utili per le casse.

