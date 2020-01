Poker di acquisti ed esclusione eccellente: lista UEFA, Conte deve farlo fuori

CALCIOMERCATO INTER POKER ACQUISTI ESCLUSIONE ECCELLENTE – Marotta e Ausilio stanno per dare a Conte tanti acquisti mirati per migliorare sensibilmente la rosa, acquisti che certamente aumenteranno il valore della stessa e permetterà al tecnico di ruotare meglio i giocatori tra campionato ed Europa League. Con Young ormai ad un passo, anche Spinazzola, Eriksen e Giroud sono vicini allo sbarco a Milano per mettersi a disposizione del tecnico. Tuttavia, la prima vera grana per Conte è rappresentata dalla lista Uefa: potranno essere inseriti soltanto tre calciatori nuovi, per questo ci sarà un’esclusione importante tra questi quattro (o forse addirittura di più) acquisti invernali.

LEGGI ANCHE >>> Che annuncio: c’è l’accordo

LEGGI ANCHE >>> L’agente è a Milano: si chiude

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Clamoroso scambio col Mila