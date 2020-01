Anastasi: il cordoglio del club nerazzurro per la scomparsa dell’ex bomber

Inter, la società nerazzurra ha voluto esprimere il suo cordoglio, tramite il suo sito ufficiale, per la scomparsa dell’ex attaccante Pietro Anastasi

INTER ANASTASI SCOMPARSA/ E’ stato al centro di un clamoroso scambio di attaccanti tra Inter e Juventus nel 1976, con lui che passò in nerazzurro e Roberto Boninsegna che andò in bianconero e nei suoi due anni a Milano non fece sfracelli, ma alla fine vinse una coppa Italia. L’ex attaccante di Juventus, Inter e Ascoli Pietro Anastasi, si è spento ieri all’età di 71 anni, alla fine anche lui si è dovuto arrendere alla Sla come purtroppo è già successo ad altri suoi colleghi.

L’Inter ha voluto esprimere, tramite il suo sito ufficiale, il proprio cordoglio per la scomparsa dell’ex calciatore. Nelle sue due stagioni in nerazzurro, oltre ad avere alzato la Coppa Italia nel 1978, vittoria in finale per 2-1 contro il Napoli, è stato autore di 13 gol con 66 presenze tra campionato e coppa.