Calciomercato Inter | Trattativa in corso per la cessione di Politano

Le ultime di calciomercato Inter si concentrano sul futuro di Matteo Politano dopo che è saltato lo scambio con Spinazzola della Roma

E’ saltato lo scambio, ma non è tramontata la pista Roma per Matteo Politano. Anzi, tra i due club – magari non direttamente tra Marotta e Petrachi – si è riaperto il dialogo per il cartellino dell’esterno. Secondo ‘Sky Sport’, pur di liberarsi del classe ’93 e fare spazio a Olivier Giroud, alla fine i nerazzurri potrebbero dire sì alla sua cessione con la formula del prestito più diritto di riscatto. CLICCA QUI per le altre news sull’Inter.

Calciomercato Inter, Politano e la voglia di Roma

L’agente di Politano, Davide Lippi, sta facendo da intermediario dell’operazione anche per accontentare il suo stesso assistito che preme per il trasloco nella Capitale e in quella Roma dove è nato e calcisticamente cresciuto. Certo, i rapporti tra le due società oggi sono quello che sono, nello specifico tra il Ds giallorossi Petrachi e l’Ad nerazzurro Marotta che prima della gara col Lecce si è così espresso a proposito dello scambio saltato: “Ritengo che ci sia stato un clamore mediatico eccessivo, massimo rispetto per Spinazzola che ho avuto alla Juventus e che è un ottimo professionista, ma le trattative prima di essere considerate concluse vanno valutati bene anche per ciò che concerne gli aspetti fisici e atletici. Al termine di questi esami, ho comunicato al mio omonimo collega che l’operazione non si poteva fare. Questa cosa è accaduta anche a noi con Santon, per noi era un’operazione da 50 milioni ingaggio compreso e per tale motivo andava valutata in maniera profonda. La foto fatta da Politano con la sciarpa della Roma non dipende da una nostra gestione, Spinazzola invece non l’ha fatta, ora con Matteo abbiamo parlato ieri spiegandogli la situazione. Loro sono dei professionisti, adesso è rientrato nei nostri ranghi e poi vedremo cosa accadrà da qua a fine mercato”.

