Calciomercato, via dall’Inter | C’è l’accordo per la cessione

Le ultime di calciomercato Inter mettono in evidenza l’intesa raggiunta con un altro club di Serie A per la cessione di Federico Dimarco

Sta per concludersi l’avventura di Federico Dimarco all’Inter. Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato riportate da Sky Sport’, il club nerazzurro ha raggiunto un accordo col Verona per la cessione del giovane terzino mancino – titolare e autore di una buona prova martedì scorso nella gara di Coppa Italia contro il Cagliari – con la formula del prestito fino al prossimo 30 giugno. CLICCA QUI per le altre news sull’Inter.

Calciomercato Inter, Dimarco ‘acconto’ per il talento del Verona

Oggi il Ds degli scaligeri D’Amico ha incontrato l’agente del ragazzo, Beppe Riso, trovando un’intesa di massima. L’operazione si definirà nella prossima settimana e probabilmente farà da apripista a un’altra ben più corposa: quella per Kumbulla. Il centrale classe 2000 italo-albanese è un obiettivo concreto dell’Inter, con Marotta al lavoro da tempo per bloccarlo in ottica giugno come conferma anche il recentissimo incontro con gli agenti. Per il ragazzo, però, va battuta una concorrenza importante che comprende soprattutto il Manchester United.

