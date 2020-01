Beffa Inter: Politano alla Roma, nuova trattativa senza contropartita tecnica

INTER POLITANO ROMA – Matteo Politano potrebbe comunque sbarcare alla Roma. Dopo il fallito scambio con Spinazzola, stando a ‘Tele Radio Stereo’ le due società hanno ripreso a parlarsi per il trasferimento dell’attaccante. Politano vuole sbarcare nella capitale e non intende prendere in considerazione altre offerte, anche per questo motivo l’Inter intende accelerare per guadagnare il più possibile dalla sua cessione e trovare altrove un nuovo giocatore. La Roma, però, intende sborsare di meno e non intende mettere sul piatto altri giocatori per sbloccare la trattativa se dovesse arenarsi nuovamente.

