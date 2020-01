Calciomercato Inter, doppio arrivo da Londra | C’è l’annuncio

Dopo Ashley Young e in attesa di novità su Eriksen sono in arrivo sempre dalla Premier altri due rinforzi per l’Inter targata Antonio Conte

Sono in arrivo, sempre dalla Premier League, nuovi rinforzi per la squadra guidata da Antonio Conte. Dopo Ashley Young, infatti, la dirigenza è al lavoro per chiudere il colpo Eriksen e completare gli acquisti di Olivier Giroud e Victor Moses. Per il danese del Tottenham possibile chiusura intorno ai 18 milioni di euro bonus compresi, mentre per il bomber francese e l’esterno nigeriano i giochi sembrano ormai essere fatti. CLICCA QUI per le altre news sull’Inter.

Calciomercato Inter, Giroud e Moses: conferme da Lampard

Oggi in conferenza stampa il tecnico del Chelsea, Frank Lampard, ha ‘salutato’ Giroud (destinato all’Inter appena esce Politano) e praticamente ‘ufficializzato’ il passaggio di Moses – previo superamento delle visite mediche – sempre in nerazzurro: “Su Giroud non c’è molto da dire, oltre quanto già detto. Sappiamo che ci sono discussioni sul suo possibile addio, ma deve essere trovata una soluzione giusta per tutti e ancora non è stata trovata. Per quanto riguarda Moses, sta tornando dal prestito (al Fenerbahçe, ndr) per andare altrove: la trattativa è in corso”.

