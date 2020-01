Vecino Manchester United, clamorosa indiscrezione dall’Inghilterra

INTER VECINO MANCHESTER UNITED – L’Inter potrebbe cedere Vecino in Premier League. Stando a ‘La Gazzetta dello Sport’ che ha raccolto indiscrezioni dall’Inghilterra, sull’uruguaiano ci sarebbe il Manchester United, pronto ad anticipare Siviglia e Tottenham per averlo. Con la sua cessione, l’Inter avrebbe i soldi necessari per chiudere definitivamente il colpo Eriksen.

LEGGI ANCHE >>> Che annuncio: c’è l’accordo

LEGGI ANCHE >>> L’agente è a Milano: si chiude

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Clamoroso scambio col Milan