Affare Tonali, la Juventus anticipa tutti: la mossa di Paratici

INTER TONALI – E’ guerra aperta tra Inter e Juventus per Tonali. Oltre a City e Psg, le due italiane si vogliono sfidare senza esclusione di colpi per avere il cartellino del regista a fine stagione. Secondo ‘Tuttosport’, Paratici vuole sfruttare i buoni rapporti con Cellino per avere una corsia preferenziale per ottenere il suo ingaggio a prezzo di comodo. Paratici ha già incontrato l’entourage presentando l’offerta juventina. Il coso del cartellino, ad oggi, è di 50 milioni di euro.

LEGGI ANCHE >>> Che annuncio: c’è l’accordo

LEGGI ANCHE >>> L’agente è a Milano: si chiude

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Clamoroso scambio col Milan