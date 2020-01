De Paul, beffa per i nerazzurri: sorpasso Milan, che affare

De Paul, beffa per i nerazzurri: sorpasso Milan, che affare

INTER DE PAUL – De Paul al Milan per Piatek? La clamorosa indiscrezione de ‘La Repubblica’ apre scenari veramente interessanti in casa rossonera. Se l’argentino è stato a lungo trattato dai nerazzurri, ora il Milan sembra avere una corsia preferenziale testimoniata dalla visita dell’agente Augustin Jimenez nella giornata di ieri a Casa Milan. L’Udinese è disposta a parlarne ma soltanto se verrà messo sul piatto Krzysztof Piatek, in uscita dopo l’arrivo di Ibrahimovic. Anche il prezzo dei cartellini si equivarrebbe: si parla di circa 35 milioni di euro.

