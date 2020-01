Svolta Eriksen: sbarca in nerazzurro grazie a Calhanoglu, ecco perché

INTER ERIKSEN – Finalmente l’Inter potrebbe mettere le mani su Eriksen, centrocampista danese del Tottenham che vuole lasciare la Premier League e Londra per giocare in nerazzurro. La trattativa potrebbe concludersi inaspettatamente grazie al Milan e a Calhanoglu: i tabloid, infatti, lo indicano come il rinforzo necessario per chiudere definitivamente la trattativa in ottica nerazzurra. Il turco sostituirebbe il danese nonostante gli ‘Spurs abbiano già preso Gedson Fernandes. L’affare potrebbe chiudersi a breve, con Marotta che sta contando i giorni per consegnarlo a Conte.

