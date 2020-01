Affare Tonali, Juventus avanti: proposte le contropartite tecniche

INTER TONALI – La Juventus continua ad essere avanti nella corsa a Tonali. Il regista del Brescia, valutato 50 milioni di euro, è molto ricercato sul mercato italiano ed estero. Secondo ‘Tuttosport’, a Cellino sarebbero stati proposti Hans Nicolussi Caviglia e Idrissa Toure, due giovani della Juventus che aiuterebbero la società ad abbassare le pretese economiche del Brescia. L’Inter, per ora, continua con i contatti e non si sbilancia in merito ad offerte e contropartite tecniche.

