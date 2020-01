Gabigol: il Flamengo non molla il suo attaccante la trattativa prosegue

Inter, il Flamengo sta provando in tutti i modi a riportare in patria l’attaccante Gabigol. Tra la domanda del club milanese e l’offerta del club carioca ci sono 2-3 milioni di euro di differenza

INTER GABIGOL AGGIORNAMENTO/ Il Flamengo è scatenato in questo calciomercato, non solo ha già preso l’attaccante Michael dal Goias, il centrocampista Thiago Maia in prestito dal Lille e l’attaccante Pedro in prestito dalla Fiorentina, ma sembra intenzionato a non fermarsi. La società carioca, punta a riportare in patria anche l’attaccante dell’Inter Gabigol. Dopo aver trovato un accordo sul contratto del calciatore a 3,5/4 milioni di euro annui, adesso deve cercare di trovare l’offerta giusta anche per il club di Suning. In questa delicata operazione il club brasiliano, non solo è aiutato da un intermediario che sta trattando con la società meneghina direttamente a Milano, ma anche dalla mancanza di offerte concrete per la punta.

Come ha spiegato Calciomercato.it, sembrerebbe che tra la domanda della società milanese e l’offerta fatta dal club di Rio de Janeiro, ci sia una differenza di 2-3 milioni di euro.