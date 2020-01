Scelto il nuovo bomber: addio a Llorente, il Napoli dice no

INTER LLORENTE GIROUD – In attesa di Eriksen, l’Inter si sta concentrando anche sul fronte uscite e in particolare su quella relativa a Politano, destinato a vestire la maglia del Napoli. In virtù di un possibile approdo anche di Fernando Llorente, proprio gli azzurri hanno scelto di non inserirlo nell’operazione a causa dell’infortunio di Mertens che rischia di complicare i piani dei partenopei (oltre al forte pressing del Real Sociedad). Per questo i nerazzurri hanno deciso di virare decisi su Olivier Giroud, bloccato da giorni e in uscita dal Chelsea per 5 milioni di euro essendo in scadenza di contratto.

LEGGI ANCHE >>> Che annuncio: c’è l’accordo

LEGGI ANCHE >>> L’agente è a Milano: si chiude

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Clamoroso scambio col Milan