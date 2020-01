Toldo: “Con i nuovi acquisti arriveremo a grandi risultati”

Inter, l’ex portiere Francesco Toldo ha voluto dare la sua opinione sulla squadra di Antonio Conte e soprattutto sul futuro della società nerazzurra, che lui vede molto roseo e pieno di emozioni e successi

INTER TOLDO INTERVISTA/ L’ex portiere Francesco Toldo, è stato intervistato da Sky Sport per avere un parere sull’Inter, sia per quanto riguarda il presente, che per il futuro. Queste le sue prime parole: “La vedo in prospettiva. L’Inter è adorabile ed ha una società magnifica che sta investendo, prima con Moratti e poi con Suning, proprietà che vuole portare il club a livello mondiale. Per fare questo ci vuole programmazione – che c’è, perché i dirigenti sono eccezionali -, e ci vuole un clima allo stadio che è sempre fantastico, anche in partite meno importanti. Ci sono tutti gli ingredienti per gioire insieme. L’Inter merita di godere di anni di successi”. Gli hanno domandato, se la squadra di Antonio Conte riuscirà a vincere lo scudetto e lui ha spiegato: “Se non è questo è l’altro, ma siamo lì. Lo sport non è solo vincere, ma dà tante emozioni. E l’Inter dà tante emozioni”.

LEGGI ANCHE >>> Che annuncio: c’è l’accordo

LEGGI ANCHE >>> L’agente è a Milano: si chiude

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Clamoroso scambio col Milan

Gli hanno chiesto, qual’è la cosa che lo ha colpito di più di questa squadra e lui ha risposto: “A me piace tanto Handanovic, un collega serio e ottimo, anche a livello umano. È legato a questi colori, è all’Inter da dieci anni e sono contento che sia capitano, poteva esserlo anche prima. L‘Inter ha grandi attaccanti, c’è una grande base: con i nuovi acquisti arriveremo a grandi risultati”.