Calciomercato Inter | Incontro in sede con Ds Parma: i dettagli

Inter, summit in sede tra i dirigenti della squadra milanese e quelli del Parma per definire il passaggio del portiere Radu e di un possibile approdo in nerazzurro di Kucka

INTER RADU KUCKA AGGIORNAMENTO/ Si sta svolgendo a Milano nella sede dell’Inter, un importante incontro di mercato tra la dirigenza del club milanese e quella del Parma. Il direttore sportivo della società emiliana Faggiano, sta incontrando Marotta e Ausilio per definire il passaggio del portiere Ionut Radu alla corte di D’Aversa, anche per trovare il perfetto sostituto dell’infortunato Sepe. Come ha spiegato Calciomercato.it, il rientro di Perin al Genoa ha praticamente relegato il portiere rumeno a riserva, una situazione inaccettabile per un portiere emergente e secondo indiscrezioni, tra i favoriti per sostituire in futuro Handanovic, quindi si è reso necessario trovargli una nuova squadra e il Parma sembra perfetta. La dirigenza della squadra ducale, ha già incontrato il giocatore per trovare un accordo di massima, che verrà successivamente definito.

Oltre all’estremo difensore, durante questo incontro, si parlerà anche di Juraj Kucka, uno dei primi nomi sul taccuino dei due direttori sportivi nerazzurri, per la sostituzione di Matias Vecino, vista la sua quasi certa imminente cessione in Premier League. Il problema sarà convincere il Parma, che sembra molto restio a lasciare partire il centrocampista a stagione in corso.