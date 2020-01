Gabigol: terminata definitivamente la sua avventura in nerazzurro

Inter, è finita definitivamente l’avventura di Gabriel Barbosa in nerazzurro. Il calciatore è stato ceduto a titolo definitivo al Flamengo per 18 milioni di euro più il 20% su un’eventuale rivendita

INTER GABIGOL AGGIORNAMENTO/ L’avventura dell’attaccante brasiliano Gabriel Barbosa in nerazzurro è finita definitivamente, dopo la cessione al Flamengo per 18 milioni di euro. Nei suoi pochi mesi in nerazzurro, il calciatore segnò una rete da tre punti allo stadio Dall’Ara di Bologna e giocò globalmente poco più di 100 minuti. In ogni caso il club brasiliano ha inserito nel nuovo contratto con il giocatore, che scadrà a giugno 2024, una clausola rescissoria di 60 milioni di euro, che fa molto felice la dirigenza nerazzurra.

Secondo indiscrezioni riprese dal quotidiano As, il club milanese avrebbe garantito un 20% sull’eventuale rivendita dell’attaccante ad un altro club. Una possibilità remota, almeno per il momento, visto che alla fine il club di Suning, ha accettato l’unica offerta ricevuta dal club brasiliano, ma dato l’ottimo rendimento degli ultimi 3 anni nel campionato carioca del calciatore, tutto potrebbe ancora succedere e in quel caso,alla società milanese, entrerebbero altri 12 milioni di euro.