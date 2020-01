Vice Lukaku: occasione low cost al fotofinish, tutti i nomi

INTER VICE LUKAKU – In attesa di Eriksen, Conte preme per avere anche un vice Lukaku. I nomi, come al solito, sono sempre gli stessi: Giroud, Llorente e l’occasione low cost Slimani, attaccante in prestito al Monaco dal Leicester City. La società deciderà tra questi tre nomi il partner d’attacco del belga, con Giroud che continua ad essere la prima scelta nonostante le resistenze del Chelsea.

