Le ultime news sulla Coppa Italia mettono in evidenza i probabili ventidue che stasera scenderanno in campo al Meazza nel match Inter-Fiorentina

Antonio Conte sembra orientato a cambiare sei/undicesimi rispetto alla gara di domenica contro il Cagliari nel match in programma stasera al ‘Meazza’ contro la Fiorentina valevole per i quarti di Coppa Italia. In attacco pressoché certa la conferma di Lautaro Martinez, considerato che l’argentino salterà le prossime due di campionato – derby compreso – a causa della squalifica infilittagli ieri dal Giudice sportivo. Al fianco del ‘Toro’ ci sarà Alexis Sanchez, che ancora deve ritrovare la migliore condizione. CLICCA QUI per le altre news sull’Inter.

Probabili formazioni Inter-Fiorentina: si rivede Vecino, Eriksen in panchina

A centrocampo molto probabile il ritorno di Matias Vecino, per ora tolto dal mercato per mancanza di offerte concrete e soddisfacenti. L’uruguagio dovrebbe agire sul fianco destro di Borja Valero, chiamato nuovamente a rimpiazzare l’acciaccato Brozovic. Nel ruolo di interno sinistro più Barella di Sensi. Sull’out destro il tecnico dovrebbe riproporre Candreva a svantaggio di Young, mentre per il lato opposto è in pole Dimarco, forse all’ultima in nerazzurro. In difesa quello sicuro di una maglia da titolare è Ranocchia. Bastoni insidia sia Godin che Skriniar, anche se entrambi sono al momento in netto vantaggio. Eriksen dovrebbe partire dalla panchina, entrando magari a partita in corso. Sponda viola, Iachini dovrà per forza fare a meno dell’infortunato Castrovilli. Anche lui col 3-5-2, Chiesa e Cutrone i terminali d’attacco. L’arbitro dell’incontro, che verrà trasmesso in diretta su ‘Rai 1’ a partire delle ore 20.45, sarà Doveri di Roma 1.

Le probabili formazioni

INTER (3-5-2): Handanovic; Godin, Ranocchia, Skriniar; Candreva, Vecino, Borja Valero, Barella, Dimarco; Lautaro, Sanchez. A disp.: Padelli, Berni, De Vrij, Bastoni, D’Ambrosio, Young, Biraghi, Sensi, Eriksen, Moses, Lukaku, Esposito. All.: Conte.

FIORENTINA (3-5-2): Terracciano; Milenkovic, Ceccherini, Caceres; Lirola, Pulgar, Badelj, Benassi, Dalbert; Chiesa, Cutrone. A disp.: Dragowski, Brancolini, Ranieri, Terzic, Venuti, Maxi Olivera, Zurkowski, Eysseric, Ghezzal, Montiel, Sottil, Vlahovic. All.: Iachini.

ARBITRO: Doveri di Roma 1