Assalto a Mertens: Roma in pole e il Chelsea non molla

INTER MERTENS – Dries Mertens potrebbe lasciare Napoli in queste ore. Nonostante abbia già un accordo con l’Inter per la prossima stagione, secondo ‘Tuttosport’ la Roma sarebbe attualmente in pole con un’offerta importante da un triennale a 4 milioni di euro netti l’anno. Su di lui, continua asfissiante anche il pressing del Chelsea che se non troverà un sostituto di Giroud non darà il via libera alla cessione del francese.

